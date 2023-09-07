Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biri olan VGM bursu tarihleri araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuru detayları merak ediliyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023-2024 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte, konuya dair ayrıntılar...