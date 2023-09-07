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        Haberler Gündem VGM burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 VGM bursu şartları neler, ne kadar?

        VGM burs başvuru tarihleri: 2023-2024 VGM bursu başvuru şartları neler?

        VGM bursu başvuru tarihleri, şartları ve ne kadar olduğu merak konusu oldu. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla gözler "VGM bursu başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu şartları hakkında detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:40
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        • 1

          Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biri olan VGM bursu tarihleri araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuru detayları merak ediliyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023-2024 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı.

          Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvurular alınıyor.

        • 4

          VGM BURSU NE KADAR?

          Yeni yılın VGM burs miktarları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise 2022-2023 eğitim yılında Mart ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        • 5

          VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

          a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

          b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

          c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        • 6

          ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

          d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

          e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

          f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

          g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

          Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

          Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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