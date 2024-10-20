VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisan öğrencileri için burs başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurusu kabul edilen adaylar, 8 ay süreyle aylık 2 bin TL ödeme alacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla, milyonlarca öğrenci burs başvurusu yapmaya hazırlanıyor. 8 ay süreyle verilecek yükseköğrenim bursundan birçok öğrenci yararlanacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri...
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2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.
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VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.
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VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.