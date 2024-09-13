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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Aracı vize kurumu VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir

        Blackstone, vize ve pasaport yönetimi dış kaynak şirketi VFS Global'deki çoğunluk hissesini satmayı değerlendiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:39
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        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
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        Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Blackstone şirketi, VFS Global'i satmayı değerlendiriyor. Habere göre olası bir işlemle VFS'nin değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşabilir.

        Alternatif varlık yöneticisi Blackstone, Ekim 2021'de EQT AB'den VFS Global'in çoğunluk hissesini satın almıştı.

        Habere göre Blackstone, VFS'deki hisselerinin tamamını veya bir kısmını satmak için danışmanlarla ön görüşmelerde bulundu. Tamamını satmak dışındaki seçeneklerden biri ise, nakit yaratmak ve büyümeyi desteklemek için azınlık yatırımcı getirmek...

        Raporda, değerlendirmelerin henüz erken aşamada olduğu ve Blackstone'un hala bir anlaşma yapmamaya karar verebileceği de belirtildi.

        Blackstone ve VFS, medyanın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

        Merkezi Zürih ve Dubai'de bulunan VFS Global, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde hükümetlere ve diplomatik misyonlara vize dış kaynak hizmetleri konusunda teknoloji çözümleri ve desteği sağlıyor. Hükümetlerin vize, pasaport ve konsolosluk hizmetlerine ilişkin başvurularına ilişkin yargılamasız ve idari görevleri yönetiyor.

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