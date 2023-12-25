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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Veysel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

VEYSEL ADININ ANLAMI NEDİR?

Veysel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Veysel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Veysel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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VEYSEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Veysel ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kurt

Küçük kurt.

Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse.

VEYSEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Veysel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Veysel adını koymak caizdir.

VEYSEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Veysel ismini kullanan 73.529 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Veysel ismini kullanan 11.031 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Veysel ismini kullanan 4.357 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Veysel ismini kullanan 2.872 kişi bulunmaktadır.

VEYSEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Veysel adını taşıyan kimseler her şey de netlik ararlar. Marjinalliğe çok önem verirler. Zihinleri sürekli bir şekilde yeni fikirler üzerine ya da var olan fikirleri sorgulamaya devam eder. Konuları ve oluşumları başkalarıyla tartışmaktan zevk duyarlar. Sorumluluklarını çok ciddiye alırlar ve sorumluluklarına bağlıdırlar. Güven ve kararlılık onlar için yaşamının vazgeçilmezidir. Sıcakkanlı ve naif tavırları ile çevrelerinde çok sevilirler.

Olumlu yönleri

Yaptığı işe önem veren, tutumlu, esnek, zeki, mantıklı davranan, gerçekçi, yetenekli, disiplinli, mükemmeliyetçi, titiz, düzenli, çevresinden takdir bekleyen, amacına düşkün, sabırlı, sağlığına önem veren, el becerisi yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip, prensipli, çalışkan, detayları görebilen, yardım sever, pratik zekalı, anlayışlı.

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Olumsuz yönleri

Eleştirilerden hoşlanmayan, aşırı gururlu, aşırı hırslı, geri planda kalamayan, hep ön planda olmak isteyen.

VEYSEL İSMİNE BENZER İSİMLER

Veysel isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

Veysel ismine uygun ikinci isimler

Veysel Baran

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Veysi , Veys

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Veyis

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Boysel

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Yüksel , Gürsel , Mürsel , Göksel , Ersel , Günsel , Aksel

Veysel ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Aysel , Boysel , Nursel , Cansel , Asel , Birsel , Tansel

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