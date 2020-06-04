Veteriner kontrol enstitülerinde Kovid-19 aşısı çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, enstitülerdeki aşı geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde inaktif Kovid-19 aşısı geliştirilmesi çalışmalarına 22 Nisan'dan bugüne devam edildiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:
"Örneklerden izolasyonu yapılan Sars CoV2 virüsünün real time PCR analiziyle tanımlanması yapılmış, Sars CoV2 virüsünün kesin bir şekilde izolasyonunun gerçekleştirilmiş olduğu doğrulanmıştır. Akabinde hücre kültüründe seri şekilde virüsü üretmek için çalışmalara (pasajlama) devam edilmiş, hücre kültürüne en iyi uyum sağlayıp üreyen Sars CoV2 virüsü, aşı üretimi için seçilmiş (aşı üretim suşu) ve bu amaçlar doğrultusunda gerekli testlerden geçirilmiş, aşı üretiminde kullanılacak virüsün tipi belirlenmiştir.
Belirlenen Sars CoV2 virüsü bulk üretimi yapılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki bir ay içinde bulk üretim sonrası, üretilen virüsün konsantre (yoğunlaştırılması) edilmesi, saflaştırılma (virüsün üretildiği ortamda bulunan diğer maddelerden ayrıştırılması) ve inaktivasyonun (öldürülmesi) tamamlanması, deneysel aşı formülasyonlarının oluşturulması ve akabinde deney hayvanları testlerine geçilmesi planlanmaktadır. "
Eroğlu, Etlik Veteriner Merkez Kontrol Enstitüsündeki BSL-3 laboratuvarında da çalışıldığını dile getirerek, bu çalışmanın antiserum üzerine olduğunu söyledi.
Buradaki çalışmada virüsün izole edildiğini ve yeterli miktarda çoğaltıldığını belirten Eroğlu, "Geçen hafta virüsün öldürülmesi çalışmaları başlamış olup 2 hafta içinde bitmesi planlanmaktadır. 2 hafta sonra tavşanlarda ve atlarda antiserum üretilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.
Başarılı olunması halinde antiserumların saflaştırılmasının Sağlık Bakanlığı ile yapılacağı bilgisini veren Eroğlu, bu çalışmanın 5 aşamadan oluştuğunu ifade etti.
Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bunlar, 'virüs izolasyonu ve üretilmesi', 'inaktivasyon ve kontrolü', 'deney hayvanlarına virüsün verilmesi', 'antiserum üretilmesi ve saflaştırılması', 'üretilen antiserumun canlı virüs üzerine etkisinin incelenmesi ve zararsızlık kontrolü'nden oluşmakta. Çalışmaların 2. aşamasının 2 hafta içinde bitirileceği tahmin ediliyor.
Çalışmaların tamamının ise Eylül 2020'de bitirilmesi planlanıyor. Üretilerek inaktive edilen ve immünojenik yanıt alınan bu Kovid-19 suşu, aynı zamanda bir aşı adayı olacak. Yani bu çalışmalar başarılı olduğu takdirde aşı prototipi de üretilmiş olacaktır."
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