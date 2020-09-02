Uluslararası bağımsız insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi olarak faaliyet gösteren Kincentric'in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri / Best Employers Araştırması 2019 yılı sonuçları açıklandı. Çalışanlarla yapılan görüşmeler ve işyeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırmalar kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri, 50 farklı sektörden 200'ü aşkın şirketin değerlendirildiği araştırma sonucu listede yer alan 32 şirketten biri oldu.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en geniş katılımlı işyeri araştırması olan Kincentric Best Employers kapsamında çalışanlar işyerlerini bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek olmak üzere günümüz iş dünyasının önemli gündem maddeleri ekseninde değerlendirdi.
'BÜYÜK BİR MOTİVASYONLA ÇALIŞIYORUZ'
Dünya çapında 20 yıldır yürütülen, Türkiye'de ise 13'üncü kez düzenlenen araştırma kapsamında 'En İyi İşyeri' ödülü almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A.Tarkan Tekcan, "Uluslararası saygın danışmanlık kuruluşu Kincentric tarafından yapılan araştırma sonucu mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle 'En İyi İşyeri' seçildik. Vestel olarak müşterilerimize beklentilerinin ötesinde, fark yaratan bir müşteri deneyimi yaşatmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bu motivasyonun kaynağının çalışan mutluluğu olduğunu asla unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamlı ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.
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