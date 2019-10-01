Vestel müşteri hizmetleri Vestel marka tüm elektronik ürünlerinize dair soru ve sorunlarınızı çözüme kavuşturur. Makalemizde Vestel müşteri hizmetlerine dair tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Vestel Müşteri Hizmetleri Numarası

Tüm soru ve sorunlarınız için Vestel müşteri hizmetlerine 7 gün 24 saat boyunca 0850 222 41 23 numarasından ulaşabilirsiniz.

Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü Telefon

Vestel genel müdürlüğüne ulaşım sağlamak için 0850 222 4 123 numarasını tuşlamanız yeterli olacaktır. Bu numara üzerinden 7/24 genel müdürlüğe ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Vestel genel müdürlüğü hattına 0850 393 56 56 numarasından da ulaşabilirsiniz.

Vestel Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma

Vestel müşteri hizmetlerine 0850 222 4 123 numaralı telefondan direk bağlanabileceğiniz gibi, 0536 075 4 123 numaralı WhatsApp hattından ya da vmh@vestel.com.tr mail adresinden direk bağlantı sağlayabilirsiniz.

Vestel Mobil Asistan Nedir?

Vestel ürünlerinin garanti sürelerini gösteren mobil uygulamadır. Bu mobil uygulama ile Vestel Mobil Asistan sayesinde ürünlerin kullanım kılavuzlarına ve kullanım tecrübelerine ulaşabilirsiniz.

Beyaz Eşya Garanti Süresi Ne Kadar?

Vestel beyaz eşyaların standart garanti süresi 3 yıldır. Ürünlerinin 7 yıl garanti süresi kapsamına sahip olmasını isteyen tüketiciler 4 yıl daha ek garanti süresi yaptırma hakkına sahiptir.

Vestel Hangi Firmaya Ait?

Vestel Elektronik A.Ş 1994 yılında Zorlu Holding bünyesine katılarak Vestel Şirketler Grubu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Vestel Şikayet Hattı

Vestel ürün ve hizmetlerine dair tüm şikayet, istek ve önerilerinizi paylaşmak için 0850 222 4 123 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Vestel Capcanlı Destek Uygulaması

Cetsel Capcanlı destek hizmeti ile Vestel müşterilerine 7/24 satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sunularak soru ve sorunları cevaplanmaktadır. Vestel müşteri hizmetleri 0850 222 4 123 numaralı telefondan capcanlı destek hizmeti alabilmektedir.