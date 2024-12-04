'Verona Çıkmazı' Baba Sahne’de

Shakespeare’in ünlü Romeo ve Juliet eserinden ilham alarak Esra Bağışgil tarafından kaleme alınan ve büyük beğeni toplayan Verona Çıkmazı, yeni sezona hızla giriş yaparak izleyicilerini güldürmeye devam ediyor. “Direklerarası Tiyatro Ödülleri En İyi Müzikli Komedi” ödülüne layık görülen bu müzikli komedi, 7 Aralık’ta Baba Sahne’de matine suare olarak sahne alacak.

REKLAM advertisement1 Verona Çıkmazı, geleneksel Romeo ve Juliet hikayesini yenilikçi bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni Esra Bağışgil, bilinenin aksine Juliet rolüne kendi benzersiz yorumunu getiriyor ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunuyor. Verona Çıkmazı, aynı zamanda Bağışgil’in yaratıcı gücünün bir yansıması olarak, Shakespeare’in eserini mizahi ve eğlenceli bir dille yeniden kurguluyor.

Verona Çıkmazı, sadece mizahi yönüyle değil, görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Dekor ve kostümler, seyirciye adeta bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca, oyunda 90’lar Türkçe Pop şarkılarının eğlenceli yorumlarıyla izleyiciler nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Bu müzikli komedi, şarkılar ve danslarla da sahneye dinamizm katıyor. Verona Çıkmazı, sezon boyunca Baba Sahne’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.