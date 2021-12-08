Vermediği paranın üstünü aldı

Show Haber'den Damla Navruz'un haberine göre; Markette vermediği paranın üstünü alan kadın, market sahibini şaşkına çevirdi.

Güler yüzü ve sohbeti ile kafa karışıklığı yaratan kadın Merve ve Habip Can'ı dolandırdı o anlar kameralara yansıdı.