Verilen yemekleri yavrularına götüren anne köpek duygulandırdı

Yozgat’ta Lise Caddesi’nde bir restoranda şef garson olarak çalışan Şakir Süsler, 3 ay önce bir köpeğin restoranın önüne gelip oturduğunu ve kendisine verilen yemeği yemeden ağzında bir yere götürdüğünü fark etti. Köpeği bir süre takip eden Şakir Süsler, yemeği yavrularına götürdüğünü gördü.

Gördüklerinden etkilenen Süsler, her gün restoranın kapısına gelen köpeğe poşet içerisinde yemek vermeye başladı. 3 yavrusu olan köpek, Süsler’in poşete koyduğu yiyecekleri ağzıyla metrelerce uzaktaki yavrularına taşıyor.

“BU HAYVANLAR İNSANOĞLUNA MUHTAÇ”

Her gün saat 16.00’da anne köpeğin yiyecek için restoranın önüne geldiğini söyleyen Şakir Süsler, “Bu hayvanlar biz insanoğluna muhtaç, hele de bir bu anne olduktan sonra iş daha başka oluyor. Annenin her gün yemeğini hazırlıyorum ve poşete koyuyorum. Saatini şaşırmaz, hep aynı saatte gelir yavrularının kısmetini alır bizden. Yavruları yemeden de kendisi yemez. Her gün saat 16.00’da gelir elimizde ne varsa poşete koyarız. O da alır yavrularına götürür. Anne ile birlikte 3 tane de yavrusu var, yaklaşık 3 aydır onları besliyorum” dedi.