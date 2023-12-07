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        Haberler Yaşam Verilen yemekleri yavrularına götüren anne köpek duygulandırdı

        Verilen yemekleri yavrularına götüren anne köpek duygulandırdı

        Yozgat'ta her gün düzenli olarak gittiği çarşıdaki bir restoranın önüne oturup kendisine yemek verilmesini bekleyen ve verilen yiyecekleri yemeden 3 yavrusuna götüren köpeğin annelik şefkati görenleri duygulandırıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:15
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        İlk önce yavrularını düşündü! İşte anne yüreği...
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        Yozgat’ta Lise Caddesi’nde bir restoranda şef garson olarak çalışan Şakir Süsler, 3 ay önce bir köpeğin restoranın önüne gelip oturduğunu ve kendisine verilen yemeği yemeden ağzında bir yere götürdüğünü fark etti. Köpeği bir süre takip eden Şakir Süsler, yemeği yavrularına götürdüğünü gördü.

        POŞETİ AĞZINDA TAŞIYIP YAVRULARINA GÖTÜRÜYOR

        Gördüklerinden etkilenen Süsler, her gün restoranın kapısına gelen köpeğe poşet içerisinde yemek vermeye başladı. 3 yavrusu olan köpek, Süsler’in poşete koyduğu yiyecekleri ağzıyla metrelerce uzaktaki yavrularına taşıyor.

        Anne ve yavru köpeklere sahip çıkan Süsler, köpeği cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Zaman zaman anne ve yavru köpekleri elleriyle besleyen Süsler, kışın soğuktan korunmaları için köpeklere kulübe yapmayı düşünüyor.

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        “BU HAYVANLAR İNSANOĞLUNA MUHTAÇ”

        Her gün saat 16.00’da anne köpeğin yiyecek için restoranın önüne geldiğini söyleyen Şakir Süsler, “Bu hayvanlar biz insanoğluna muhtaç, hele de bir bu anne olduktan sonra iş daha başka oluyor. Annenin her gün yemeğini hazırlıyorum ve poşete koyuyorum. Saatini şaşırmaz, hep aynı saatte gelir yavrularının kısmetini alır bizden. Yavruları yemeden de kendisi yemez. Her gün saat 16.00’da gelir elimizde ne varsa poşete koyarız. O da alır yavrularına götürür. Anne ile birlikte 3 tane de yavrusu var, yaklaşık 3 aydır onları besliyorum” dedi.

        “ONLARA KULÜBE YAPACAĞIM”

        Barınmaları için anne ve yavru köpeklere kulübe yapacağını da belirten Süsler, “Yozgat’ın kışı çetin geçiyor, onun için bu hayvanlara yuva yapacağım. Biz bunlara bakıp sahip çıkmak zorundayız. Onlara imkanımız el verdikçe bakacağım” şeklinde konuştu.

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        #Verilen yemekleri yavrularına götüren anne köpek
        #Yozgat
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