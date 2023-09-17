Vergi Kimlik Numarası sorgulaması nasıl yapılır? İşte sıralı anlatım
Vergi Kimlik Numarası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı özellikle vergi numarası istenen belge ve işlemler için sorgulama yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2007 yılındaki değişiklik sonrası vergi numarası sorgulaması İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte, "Vergi Kimlik Numarası sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
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Yapacağı işlemlerde ve bazı belgelerde istenen bilgileri doldurmak için vergi numarasını sorgulayanlar "Vergi Kimlik Numarası sorgulaması nasıl yapılır? Vergi Numarası nasıl öğrenilir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İnteraktif Vergi Dairesi Resmi İnternet Sitesi üzerinden vergi numarası sorgulamayla ilgili detaylar...
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VERGİ NUMARASI SORGULAMA
Vergi numarası İnteraktif Vergi Dairesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanmaktadır.
Sorgulama yapmak için İnteraktif Vergi Dairesi'nin resmi internet sitesi ivd.gib.gov.tr'nin sol üstr köşesindeki "doğrulamlar" bölümüne tıklayın. 'Doğrulamalar' bölümünü tıkladıktan sonra listeslenen seçeneklerden 'Vergi Kimlik Numarası Sorgulama' seçeneğine tıklayın.
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Ad,soyad, baba adı, doğum tarihi ve yeri bilgileri dolduruldurup sorgula butonuna basarak vergi kimlik numaranızı öğrenebilirsiniz.
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