Yapacağı işlemlerde ve bazı belgelerde istenen bilgileri doldurmak için vergi numarasını sorgulayanlar "Vergi Kimlik Numarası sorgulaması nasıl yapılır? Vergi Numarası nasıl öğrenilir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İnteraktif Vergi Dairesi Resmi İnternet Sitesi üzerinden vergi numarası sorgulamayla ilgili detaylar...