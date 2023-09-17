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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Vergi Kimlik Numarası sorgulaması nasıl yapılır? Vergi Numarası nasıl öğrenilir? İşte sıralı anlatım - Merak Edilenler Haberleri

        Vergi Kimlik Numarası sorgulaması nasıl yapılır? İşte sıralı anlatım

        Vergi Kimlik Numarası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı özellikle vergi numarası istenen belge ve işlemler için sorgulama yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2007 yılındaki değişiklik sonrası vergi numarası sorgulaması İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte, "Vergi Kimlik Numarası sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:57
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        • 1

          Yapacağı işlemlerde ve bazı belgelerde istenen bilgileri doldurmak için vergi numarasını sorgulayanlar "Vergi Kimlik Numarası sorgulaması nasıl yapılır? Vergi Numarası nasıl öğrenilir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İnteraktif Vergi Dairesi Resmi İnternet Sitesi üzerinden vergi numarası sorgulamayla ilgili detaylar...

        • 2

          VERGİ NUMARASI SORGULAMA

          Vergi numarası İnteraktif Vergi Dairesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanmaktadır.

          Sorgulama yapmak için İnteraktif Vergi Dairesi'nin resmi internet sitesi ivd.gib.gov.tr'nin sol üstr köşesindeki "doğrulamlar" bölümüne tıklayın. 'Doğrulamalar' bölümünü tıkladıktan sonra listeslenen seçeneklerden 'Vergi Kimlik Numarası Sorgulama' seçeneğine tıklayın.

        • 3

          Ad,soyad, baba adı, doğum tarihi ve yeri bilgileri dolduruldurup sorgula butonuna basarak vergi kimlik numaranızı öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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