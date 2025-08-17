Veres Rivne: 0 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 3. haftasında Shakhtar Donetsk ile Veres Rivne karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın öğrencileri rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Giriş: 17.08.2025 - 18:31 Güncelleme: 17.08.2025 - 18:31
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'yi deplasmanda 2-0 yendi.
Ukrayna'nın Rivne şehrindeki Avangard Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Shakhtar Donetsk, Yukhym Konoplia'nın 45+1'de ve Vinicius Tobias'ın 62. dakikadaki golleriyle maçtan galip ayrıldı.
Ligde 3 maçın ardından Shakhtar Donetsk, 7 puanla 2. sırada bulunuyor.
