Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'te Cumartesi günü yeni yasama dönemi başladı. Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido, yemin töreninde yaptığı konuşmada gayrı meşru olarak tanımladığı 'diktatörlükle' savaşacağını ve ülkede adil seçimlerin yapılması için çalışacağını söyledi.

10 Ocak'ta ikinci 6 yıllık dönemi için yemin edecek olan Nicolas Maduro'nun başkanlığı gasp ettiğini belirten Guaido, "Bu Ulusal Meclis, Venezuelalıların seçtiği tek meşru güç olarak, halkın temsiliyetini üstlenecek" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Guaido, Venezuela'nın sadece baskıcı bir yönetimle yönetilmediğini, aynı zamanda 'sefil' bir halde olduğunu belirtti.

Guaido konuşmasında ayrıca ülkede demokrasinin yeniden inşa edilebilmesi için silahlı kuvvetleri harekete geçmeye çağırdı.

İktidardaki Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi'nin de yardımıyla Ulusal Meclis'i büyük oranda sembolik bir kuruma dönüştürmüş ve günlük fonksiyonlarını Kurucu Meclis isimli başka bir kuruma devretmişti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayıdna neredeyse tüm muhalefetin hile yapıldığı gerekçesiyle boykot ettiği seçimleri Maduro'nun kazanmasının ardından ülkede 'meşruluk' tartışması başlamıştı. Birçok ülke de seçimlerin meşruiyetine ilişkin eleştirilerini dile getirmişti.

Geçtiğimiz Cuma günü Peru'nun başkenti Lima'da 12 Latin Amerika ülkesi bir araya gelerek, Maduro'ya 10 Ocak'ta görevi devralmama ve yönetimi muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'e bırakma çağrısı yapmıştı.

Latin Amerika ülkeleri 10 Ocak'ta Maduro'nun yemin ederek göreve başlaması halinde Venezuela yönetimini tanımayacaklarını belirtmişti. Sol hükümetin göreve başladığı Meksika, 12 ülkenin ortak açıklamasından imzasını çekmişti.