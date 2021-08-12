Nicolas Maduro’dan Messi açıklaması

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Arjantinli yıldız sporcunun basın toplantısı sırasındaki yaşadığı duygulu anlarda, kendisinin de duygulandığını söyleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Barcelona Kulübüne de sert çıktı.

Barcelona’nın Messi’ye sahip çıkamadığını ima eden Maduro, kulübün Messi’yi kullanarak birçok kampanya düzenlediğini ve yöneticilerin ise bu sayede milyarder olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in aktardığı haberde, Lionel Messi’nin yeni takımında başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Maduro, Venezuela'nın Arjantinli sporcu Messi’ye tüm iyi dileklerini ilettiğini aktardı.