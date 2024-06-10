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        Haberler Dünya Amerika Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan muhalefete 'suikast' suçlaması | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan muhalefete 'suikast' suçlaması

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında muhalefetin kendisine yönelik suikast planları yaptığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 06:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 06:15
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        Maduro'dan muhalefete 'suikast' suçlaması
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        Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Maracaibo kentinde seçim çalışması yürüten Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin kendisine saldırması için suikastçılar kiraladığı iddiasında bulundu.

        Destekçileriyle bir araya gelen Maduro, "Bir grup suikastçıları var, aşırı sağcılar... Venezuela'da zaten bir grup suikastçıları var, beni arıyorlar ve bize zarar vermek istiyorlar." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Maduro, suikast planlarının arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges'in olduğunu öne sürdü.

        Güvenlik gerçekçisiyle kampanya etkinliklerinin tarih ve saatlerini paylaşmadıklarını vurgulayan Maduro, "Geldiğim ve ziyaret ettiğim her yer sürpriz olmalı, güvenlik güçleri her zamanki gibi görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Tanrı'nın ellerindeyim. Yeryüzündeki görevlerimi yapmak için hedeflerime doğru yol alıyorum." diye konuştu.

        Maduro hükümetine komplo kurmakla suçlanan ve haklarında yakalama kararı bulunan muhalefetin önde gelen liderlerinden Lopez, Ledezma ve Borges, hali hazırda yurt dışında yaşamlarını sürdürüyor.

        Venezuela'da halk, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başında olacak.

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        #Son dakika haberler
        #Venezuela
        #Nicolas Maduro
        #haberler
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