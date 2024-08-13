Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi sonrasındaki olaylarda 25 kişi öldü

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Venezuela'nın başkenti Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, şiddet olaylarında gözaltına alınanların uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılarının tespit edildiğini ve soruşturmaların sürdüğünü aktardı.

Saab, gösterilerde meydana gelen can kayıplarına da değinerek, "29 ve 30 Temmuz tarihleri arasında, 2'si asker 25 kişi hayatını kaybetti. Yürüttüğümüz soruşturmalar neticesinde 'komanditolar' isimli suç gruplarının bu ölümlerden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde telefon görüşmelerinin ve çok sayıda videonun kayıtları var." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınanların yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Saab, "Venezuela, şimdiye kadar hiç görmediği bir şiddetle sınanıyor. Renkli bir devrim dayatmaya çalıştılar. ABD tarafından finanse edilen Ukrayna'daki durumu hatırlayalım, işte aynısını burada uygulamak istiyorlar ve meşru şekilde seçilen hükümeti devirmek için çağrıda bulunuyorlar." diye konuştu. REKLAM Saab, ülke genelindeki şiddet eylemlerinde 21 ilkokul, 34 lise, 2 üniversite, 11 metro durağı, 28 otobüs, 12 polis aracı, 15 motosiklet, 10 polis karakolu ve 27 anıta saldırı yapıldığını kaydetti.

SEÇİMLER Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.