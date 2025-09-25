Habertürk
        Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

        Venezuela'nın kuzeybatısında bulunan Zulia eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 02:51 Güncelleme: 25.09.2025 - 02:52
        Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem
        Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.

        AA'nın aktardığı habere göre; yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi. ​​​​​​​

        Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

