Venedik'ten turist yoğunluğuna 'giriş ücretli' çözüm

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Venedik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yönetimi, kentteki turist yoğunluğunun önüne geçilmesine yönelik 2024 yılında turist sayısının en yüksek olmasının beklendiği günlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alacak.

GİRİŞ ÜCRETİ 5 EURO Deneme, yıl içinde 30 ayrı günde yapılacak ve giriş ücreti 5 Euro olacak. Kent sakinleri, işçiler, öğrenciler, 14 yaş altı çocuklar ve spor etkinlikleri için gelenler uygulamadan muaf tutulacak. Belediye yönetimince belediye meclisine gönderilen karar, onay için 12 Eylül’de görüşülecek.

"TURİST YOĞUNLUĞUNU DÜZENLEMEMİZ ŞART" Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yeni uygulamanın kentin kapatılması anlamına gelmediğini ancak belirli dönemlerde turist yoğunluğunu düzenlemeleri gerektiğini söyledi. REKLAM Venedik’te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelse de farklı gerekçelerle uygulanamamıştı.

HER YIL MİLYONLARCA TURİSTİ AĞIRLIYOR Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Dünyanın çok seyahat edilen şehirlerinden biri olan Venedik’e her yıl 30 milyona yakın turist gidiyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.