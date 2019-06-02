İtalya'nın en önemli turizm merkezlerinden Venedik'te bir yolcu gemisinin turist teknesine çarptığı, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Venedik’teki Giudecca Kanalında, kontrolünü kaybeden MSC Cruises tarafından işletilen Opera isimli yolcu gemisinin San Basilio iskelesi yakınlarında turist teknesine çarptığı öğrenildi. Kazaya ait görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

İtalyan medyasında paylaşılan bilgilere göre, olayda 5 kişi hafif yaralandı. Bunun yanında İtalyan itfayesi kaza sonrası görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Yaralanan turistlerin kontrol için hastaneye kaldırıldığı, uyruklarının henüz tespit edilmediği belirtildi. Opera yolcu gemisi, 2 bin 679 yolcu kapasitesine sahip.