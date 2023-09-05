DEMET ÖZDEMİR

Demet Özdemir, Venedik Film Festivali’nde düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde ‘Uluslararası En İyi Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Özdemir düzenlenen basın toplantısında ise “Burada olmak benim için gurur verici. İlk defa Venedik’e geliyorum ve böyle bir ödülle burada olmak hayallerimin de ötesinde. Kariyerimin son 5 yılında kadın hikâyelerinin peşinde koşmaya gayret ettim. Burada bu kadar başarılı kadınla birlikte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir, gondol sefası sürerken bol bol fotoğraf çektirdi.