Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali ödül töreniyle son buldu. Ödül töreninin konuşulan bölümlerinden biri de kırmızı halı seremonisiydi... Kırmızı halıda yürüyen isimler oldukça şık görünürken koronavirüs nedeniyle festivale katılım azdı... İşte Venedik Film Festivali'nin son gününden kırmızı halı görüntüleri...

Cate Blanchett