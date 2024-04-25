Venedik'e günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınması uygulaması başladı

Venedik Belediye Meclisi'nin Eylül 2023'te kente günübirlik gelen turist yoğunluğunu kontrol edebilmek için aldığı karar doğrultusunda, bu yıl yoğun geçmesi beklenen 29 günde denenecek uygulama, bu sabah yerel saatle 08.30'da ilk kez devreye alındı.

Kentin ana giriş noktalarından Santa Lucia Tren Garı ve Roma Meydanı'na uygulamaya dair bilgilendirici panolar, ödeme ve kontrol noktaları konulurken, kente gelen yerli ve yabancı turistler işlemlerini internet üzerinden yapmadıysa bu noktalarda ödemelerini gerçekleştirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, uygulamanın ilk günü olan bugün için "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) isimli internet sitesinden 80 bin kişinin kayıt yaptırdığı, bunlardan sadece 7 binden fazlasının tarihi kent merkezine erişim için gereken 5 avroyu ödediği belirtildi. Bu ödemelerden 36 bin avrodan fazla gelir elde edildiği aktarıldı.

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Uygulamayla, dünyada ilk kez bir kente günübirlik giriş için ücret ödendiği ifade edilirken, benzer şekilde turist yoğunluğuna sahip diğer şehirlerin de ilk kez yürürlüğe konan uygulamayı dikkatle takip ettikleri kaydedildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da basına yaptığı açıklamada, "Giriş ücreti, dünyada ilk olan bir deneyimdir. Turist akışını yönetme, bölge sakinleri ve misafirlerimiz için daha iyi bir yaşam kalitesini garanti etme girişimidir." ifadesini kullandı.

Giriş ücretini ödeyen bazı turistler gazetecilere yaptığı açıklamada, Venedik'e yardım için bu uygulamayı desteklediğini belirtirken, kimi ise bir şey değişmeyeceğini, bu kontrol noktalarıyla şehrin eğlence parkı havasına sokulduğunu ifade etti.