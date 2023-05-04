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Venedik Barok Orkestrası ile İş Sanat'ta müzik yolculuğu

Giriş: 04.05.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
Venedik Barok Orkestrası ile İş Sanat'ta müzik yolculuğu

İtalya’nın önde gelen topluluklarından biri olan Venedik Barok Orkestrası, 9 Mayıs Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda, müzikseverlerle buluşacak

HABERTURK.COM

İş Sanat, 9 Mayıs Salı, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda İtalya’nın önde gelen topluluklarından biri olan Venedik Barok Orkestrası’nı sahnesinde ağırlayacak.

Barok dönemin eserlerini, orijinal dönem enstrümanları ile seslendiren Venedik Barok Orkestrası konserinin solisti çellist Mario Brunello olacak.

“Özgür ruh” olarak tanımlanan, neslinin çok yönlü ve aranan sanatçılarından olan Brunello, özgün ve tutkulu stiliyle dikkat çekiyor.

Ünlü İtalyan orkestra şefi ve klavsen sanatçısı Andrea Marcon tarafından kurulan, Diapason D’Or, Choc du Monde de la Musique, ECHO ve Edison ödüllü Venedik Barok Orkestrası, barok operanın en değerli örneklerini yeniden keşfe çıkaracak.

Topluluk, konserde Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Carl Emanuel Bach gibi unutulmaz bestecilerin eserlerine yer verecek.

Orkestra, 18. yüzyılın aryalarını içeren son albümleri L'Olimpiade ile 2012 yılında Chocdu Monde de la Musique ödülünü kazandı.

Konserin biletleri, Privia Black ve Maximum Black kartlara birinci kategoride %20, diğer kategorilerde %10, Maximum Kartlara ise tüm kategorilerde %10 indirim ayrıcalığıyla Biletix’te sunuluyor.

Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.

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