        'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde gerilim dolu anlar yaşanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:49
        Yeni bölümden ilk tanıtım yayınlandı
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde gerilim dolu anlar yaşanıyor.

        Yayınlanan tanıtımda, Gülşah’ın gerçekleri öğrenmesiyle Timur’un omuzlarındaki yük daha da ağırlaşırken, Vezir’le olan gerilimi giderek artıyor. Derya’nın yaptığı yeni hamle ise masadaki güç dengelerini tamamen değiştiriyor. Ayşe’nin Karslı Konağı’nı basması dikkat çekerken, Reyhan’ın kaçırılması ise aksiyon dolu anların habercisi oluyor. “Bu gece silahlar patlayabilir” sözleriyle tansiyonun yükseldiği tanıtımda, Timur’un Reyhan’ı kurtarmak için her şeyi göze aldığı görülüyor. Yeni bölümde Karslı Ailesi, karşılarına çıkan bu büyük tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht

