        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 23:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:08
        "Geçmişten kalan bir hesap var"
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 8. Bölüm 2. Fragmanı:

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle 30 Ekim Perşembe günü, saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht

