'Veliaht'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı dizisi 'Veliaht', bu akşam 9'uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Büyük sırların iç içe geçtiği dizi, izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Yeni bölüm öncesinde yayınlanan tanıtımlarda Timur, Vezir'den sevdiklerinin zarar görmeyeceğine dair teminat alarak, onun yıllardır sakladığı sırrı saklamayı teklif ediyor.

'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç oyuncular yer alıyor.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!