Velayet tartışması bıçaklı silahlı düelloya döndü!

İHA

Tekirdağ'da, velayet davası sebebiyle çakın tartışmada boşanan çift birbirini bıçak ve silahla yaraladı. Yaralı eski çiftten kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Erdinç O. ve Ülkü Durmaz (35) bir süre önce boşandı. Çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden Ülkü Durmaz, Erdinç O. ile tartışma yaşadı.

KADIN KURTARILAMADI

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ülkü Durmaz yanında taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Yaralı Erdinç O. ise, silahına davranarak Ülkü Durmaz'a ateş etti. Eski çiftin kavgasını fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ülkü Durmaz ve Erdinç O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ülkü Durmaz, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdinç O.'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.