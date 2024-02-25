Vejetaryenlerin de tercih edebileceği fırında patlıcanlı rollatini (rulo) tarifi
Hem meze hem de ana yemek olarak kullanılabilen patlıcan, genellikle sevilen bir yemek alternatifidir. İşte, sizin için vejetaryenlerin de tercih edebileceği bir tarif olan fırında rulo patlıcan yani patlıcanlı rollatini tarifi!
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Rollatini, İtalyanca kökenli bir terim olan ''küçük rulo" anlamına gelir. Mutfakta genellikle et veya sebzenin, iç harcıyla sarılarak rulo şeklinde hazırlanmasını ifade eder. Buna örnek olabilecek yemeklerden birisini denemek isterseniz patlıcanlı rollatini tam size göre olabilir. İşte, yapılışı...
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FIRINDA PATLICAN RULOLARI
Malzemeler:
500 gram patlıcan
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3
Dolgusu için:
1 yumurta
Yarım su bardağı ricotta peyniri (yoksa labne ya da lor da olur)
1 limonun kabuğunun rendesi
200 gram kaşar
300 ml (1.5 su bardağı) domates sosu
Yarım çay kaşığı tuz
İsteğe bağlı olarak 30 gram parmesan (eklenebilir ancak şart değil)
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- 4
YAPILIŞI:
Patlıcanı yıkayın ve kurulayın. Toplamda 8 parça olacak şekilde patlıcanlarınızı bölün.
Yağlı kağıt çıkartın ve bir fırın tepsisine serin. Serdiğinizin kağıdın üzerine patlıcanları dizin. Patlıcanların üzerine tuz, karabiber ve yağ serpin.
- 5
220 derecede 15 dakika boyunca patlıcanlarınızı fırında pişirin. Bu sırada derin bir kap alın ve patlıcan dolgusunu hazırlayın.
İçerisine yumurtanızı, ricotta ya da labne peynirinizi ekleyin. İsteğe bağlı fesleğen veya maydanoz doğrayıp içerisine ekleyebilirsiniz. Baharatları da ekleyip karıştırın.
- 6
Düz bir zemine fırından çıkarttığınız patlıcanları alın ve biraz soğumalarını bekleyin.
Soğuyan patlıcanlarınızın içerisine dolguyu ekleyin ve uç kısmından kapatarak rulo halinde sarın.
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- 7
Bu işlemi elinizdeki patlıcanlar bitene kadar yapın.
Daha sonra bir fırın borcamı çıkartın ve dibine domates sos sürün. Üzerine de içini doldurduğunuz patlıcanları tek tek dizin.
- 8
Dizdiğiniz patlıcanların üzerine önce domates sosun kalanını dökün, her yerine denk getirmeye çalışın.
Daha sonra üzerine kaşarları yerleştirin veya rendelediğiniz kaşarı serpin.
- 9
220 derece 25-30 dakika kadar kaşarların üzeri kızarana kadar pişirin.
Pişen patlıcanlarınız servise hazır. İsteğinize bağlı olarak üzerine maydanoz serperek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Seonkyoung Longest
Fotoğraf kaynakları: YouTube
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