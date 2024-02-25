Vejetaryenlerin de tercih edebileceği fırında patlıcanlı rollatini (rulo) tarifi

Dolgusu için:

1 yumurta

Yarım su bardağı ricotta peyniri (yoksa labne ya da lor da olur)

1 limonun kabuğunun rendesi

200 gram kaşar

300 ml (1.5 su bardağı) domates sosu

Yarım çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı olarak 30 gram parmesan (eklenebilir ancak şart değil)