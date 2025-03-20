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        Haberler Magazin Vefatından hemen önce kaydedildi

        Vefatından hemen önce kaydedildi

        8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat etmeden hemen önce Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile albüm kaydettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:04
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        Başarılarla dolu yıllar süren müzik yolculuğunda, farklı jenerasyonlardan dinleyicilere ulaşarak bir kültür mirası oluşturan MFÖ, sürpriz bir akustik albümle dinleyenleri ile olan derin bağlarını son kez Mazhar, Fuat, Özkan ile onurlandırıyor.

        Her döneme damga vurmuş unutulmaz MFÖ şarkıları, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle, minimal bir altyapı ve etkileyici bir performans ile sevenlerini yeniden sarıp sarmalayacak ve müzikseverleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

        MAZHAR, FUAT, ÖZKAN SON KEZ BİR ARADA!

        'MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1' ismiyle yayınlanacak olan ve efsanevi grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, grubun değerli üyesi ve Türk müziğinin mihenk taşlarından Özkan Uğur'un derin üzüntü yaratan vefatından önce tamamlandı. Bu sürpriz akustik albüm hem Özkan Uğur’un anısını yaşatacak hem de MFÖ'nün zamansız müziğini bir kez daha dinleyicilere tüm grup üyeleriyle son kez sunacak.

        Özkan Uğur’un tüm Türkiye’yi yasa boğan vedasından önce, MFÖ olarak Mazhar, Fuat, Özkan’ın son kez bir araya geldiği albüm, aynı zamanda efsane grubun ilk akustik cover albümü olarak da bir ilke imza atıyor. Yıllardır dillere pelesenk olan, nesilden nesle herkesin çok sevdiği unutulmaz şarkılar bu kez akustik versiyonlarıyla müzikseverlere muhteşem bir deneyim yaşatacak.

        7’den 70’e her döneme damga vuran; 'Sarı Laleler', 'Yandım', 'Vurgun Yedim', 'Ne Bileyim Ben', 'Benim Hâlâ Umudum Var', 'Ali Desidero', 'Sude', 'Deli Deli', 'Buselik Makamına', 'Sevdim Bir Kere', 'Aşkın Kenarından' adlı şarkılarını akustik aranjmanlarla yeniden seslendiren efsane üçlü, romantik tınılarla sevenlerinin kalbine işleyecek. Büyük merakla beklenen 'MFÖ En İyiler Akustik, Vol.1' albümünün çıkış parçası sözü ve müziği Mazhar Alanson’a ait olan 'Sarı Laleler' eseri ile gerçekleşiyor. Şarkının Özkan Uğur’un da yer aldığı klibi Kemal Başbuğ yönetti.

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        #özkan uğur
        #MFÖ
        #Fuat Güner
        #Mazhar Alanson

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