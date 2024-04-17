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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylığından çekildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylığından çekildi!

        Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:09
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        Vefa Küçük, adaylıktan çekildi!
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        Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

        Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti ve adaylıktan çekildi.

        SON ADAY NİHAT TOKAT

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Nihat Tokat, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Fenerbahçe'nin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Tokat, "28 yıllık kongre üyesi olmanın getirdiği deneyim ve bağlılıkla, Fenerbahçe'ye olan sevdamı ve hizmet aşkımı her birinize hissettirmek istiyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucularından biriyim. Kulübümüzün değerlerini ve tarihini yaşatma konusundaki kararlılığım, geçmişte yaptığım çalışmalardan da belli olmaktadır." ifadelerini kullandı.

        3 ADAY BULUNUYOR

        Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklamış isimler olarak bulunuyor.

        Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi 27 Nisan tarihinde yapılacak.

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