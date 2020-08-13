Fenerbahçe transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Lacivertliler'de gelen isimler kadar takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu. Bu isimlerin başında da Vedat Muriç geliyor... Bir süredir adı Avrupa takımları ile anılan Vedat'ı en çok isteyen kulüplerin başında gelen Lazio bu transferde sona çok yaklaştı. Geçen hafta İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamamıştı.
20 AĞUSTOS'TAKİ LAZİO KAMPINA KATILABİLİR
Fakat bu transferde son 1-2 gün içinde yeni gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe ve Lazio'nun büyük oranda el sıkıştığı öğrenilirken, İtalyan basını da transferin bittiğini yazdı. Corrieredellosport'ta yer alan haberde Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'nin uzun boylu, güçlü ve takım için de mücadele eden bir forvet istediği belirtildi. Bu tanıma en iyi uyan isim olarak da Vedat Muriqi'i gören teknik patron Inzaghi, Sportif Diretör Tare'den transferin 20 Ağustos'ta başlayacak kampa yetişmesini istedi.
İMZA 5 YILLIK, BONSERVİS 16+2
Haberde Vedat'ın Lazio'ya 5 sezonluk imza atacağı ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Lazio'nun 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus vererek bu transferi noktaladığı belirtildi. Haberde ayrıca Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödemeyi 3 taksitle yapmak istediği de vurgulandı. Transferi "Bitti" olarak duyuran İtalyanlar, Vedat'ı eski teknik direktörü Okan Buruk'a da sordu.
VEDAT'I OKAN BURUK'A SORDULAR!
La Gazzetta dello Sport, Çaykur Rizespor'dayken Muric'le birlikte çalışan Okan Buruk'tan görüş aldı. Muric'in en güçlü yanının hava hakimiyeti olduğunu belirten Buruk oyun karakterinin ise mücadele olduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan başarılı teknik direktör "Tesislere antrenmandan saatler önce gelir, çok çalışır. Maç içinde takım için her şeyini verir. Birkaç yıl öncesine kadar kendisinden beklentiler çok fazla değildi ancak çok çalışarak İtalya'da zirve kulüplerin seviyesine gelmeyi hak etti. 3-5-2 formasyonuna uygun mudur? Evet çünkü yanındakini de oynatan bir oyun karakteri var. Hem birinci hem ikinci santrfor olarak oynayabilir. Boş alan yaratma ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda başarılı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!