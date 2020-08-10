İtalyan basınından yeni Vedat Muric iddiası...

TuttoMercatoWeb, Lazio Sportif Direktör Igli Tare'nin Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti ile Vedat Muric transferi için İstanbul'da olduğunu yazdı.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin transfer listesinin başında Muric'in olduğu belirtildi.

Vedat Muric transferinde noktayı koymak isteyen Tane, Fenerbahçe yönetimini ikna etmeye çalışacak.