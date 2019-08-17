17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşma öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulunan Muric, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, " Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni takımının kampına birkaç gün gecikmeyle katıldığını hatırlatan Muric, "O günden bu yana takımın eforu ve çalışma azmi bütün teknik ekibi çok mutlu etti. Biz de çok mutluyuz. Çok sıkı çalıştık. Geçen seneyi kesinlikle kimsenin hatırlamayacağı bir sezon yaşayacağımıza eminiz. O yönde çalışmalarımız devam etti." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu anlatan yeni transfer, sözlerini şöyle tamamladı:
"Maç da geldi çattı. İki gün sonra Kadıköy'de taraftarımızın karşısında lige başlıyoruz. Ben yeni transfer olarak hocam şans verirse resmi olarak ilk defa sahaya çıkacağım. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Normalde maçlardan önce hiç heyecanlanmıyordum ve maç esnasında heyecanım başlıyordu ama bu sefer heyecan bir gün önceden başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini bu haftadan itibaren toplamaya başlayacağız."
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