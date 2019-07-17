"20 SENE DAHA BEKLESEYMİŞİM..."

Ünlü gurme Vedat Milor, takipçisinden gelen "Böyle tadım yaparak tavsiyeler verebilme konumuna nasıl ulaştınız? " sorusuna sosyal medya fenomenlerini kastederek "80'li yıllardan beri gelirimin çok önemli bir kısmını sürekli farklı lezzetleri denemeye ayırdım. Ama buna gerek yokmuş. Şöyle bir 20 sene daha bekleseymişim sosyal medya ile diğer herkes gibi bu konuma ulaşabilirmişim" yanıtını verdi.