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Canan Karatay, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili, "Koronavirüs'ün diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. Turp yerseniz turp gibi olursunuz, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz." açıklamasını yaptı.

"HIYAR YEMEYİ BIRAKIYORUZ"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Milor, konuyla ilgili olarak, "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" diyerek Canan Karatay'a gönderme yaptı.