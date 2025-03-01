Vedat Karakuş ensesine aldığı darbeyle bayıldı!
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, Bodrum FK ile oynadıkları maçta ensesine aldığı darbe sonrası bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmada futbolseverleri korkutan bir olay yaşandı.
Müsabakanın 33. dakikasında Bodrum FK'da Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sırasında kaleci Vedat Karakuş ensesine darbe aldı.
Darbe sonucu bayılan Vedat Karakuş, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın yerine ise oyuna Murat Eser dahil oldu. Vedat'ın bilincinin açıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.