Vedat Karakuş ensesine aldığı darbeyle bayıldı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmada futbolseverleri korkutan bir olay yaşandı.

Darbe sonucu bayılan Vedat Karakuş, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın yerine ise oyuna Murat Eser dahil oldu. Vedat'ın bilincinin açıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.