F.Bahçe maçın başında güzel baskı yaptı, topa da sahip oldu. Ama pozisyon var mı? Yok... Bir tek Serdar Aziz'in pozisyonu var, çok net olmayan; onu da auta attı. Vedat'ın da var ama gerçekten zor bir pozisyon. Top havadan geliyor, kafa vuruşu zor yapabilir oyuncu; nitekim de öyle oldu.