Erdoğan-Merkel görüşmesi bir saat sürdü!

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından veda ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şansölye Merkel'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde, saat 12.00'da Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi.

İkili arasında yapılan görüşmede, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alındığı bildirildi. Göç ve mülteci sorununun da özel görüşmede konuşulduğu öğrenildi.

İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. İki lider daha sonra ise birlikte öğle yemeğine geçti. Erdoğan ve Merkel'in yemeğin ardından açıklamada bulundular.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

"Değerli dostum Merkel ile 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hep sağduyulu oldu, liderliği belirleyici oldu. İkili ilişkilerde zaman zaman sıkıntılarımız olsa da bunları aşmayı başardık. Bölgesel sorunların giderilmesinde de yapıcı görüşlerde bulundu.

Suriyeli mülteciler konusunda inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri adım atmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Almanya'da gerçekleşen seçimlerin Almanya halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hükümet döneminde de çalışmalarımızın devam etmesini diliyorum.

AB sürecinde Sayın Merkel'in müspet katkılarını hep hatırlayacağız. Doğu Akdeniz, Afganistan konusunda fikir teatisinde bulunduk. İş hacmimizin 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması için her iki ülke de elinden geleni yapacaktır. Sayın Merkel'in Türk toplumuyla geliştirdiği iyi ilişkilerden de memnuniyet duyuyoruz.

Almanya'da ve Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı karşıtlığına karşı verdiği mücadele için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."

MERKEL'DEN AÇIKLAMALAR

"Görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile birlikte birçok konuda mücadele ettik. Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın insan var. İş gücü anlaşmasının 60'ncı yılını törenlerle kutladık. Almanya'daki ilk kuşak Türklerin ardından çok başarılı isimler ortaya çıktı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci mesela bunlardan bazıları.

İnsan hakları konusundaki gelişmeleri de değerlendirdik. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri konuştuk. Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye çok önemli adımlar attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. Orada felaket yaşanmaması için BM'yle birlikte çaba sarf etmeliyiz.

Suriye'deki konuyla ilgili konuştuk. İdlip gergin ve Anayasa çalışmaları iyi gitmiyor. Berlin Konferansı'nın ardından Libya için Fransa'da da konferans olacak. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Almanya her iki ülkenin görüşmelerinin sürmesini istemekte. Bazı sorunlar uzun soluklu olarak çözülmeli."

LİDERLER SORULARI CEVAPLADI

Soru: Tutuklu Alman vatandaşlarla ilgili bir ilerleme oldu mu?

MERKEL: "Görüşmelerimizde bazı sorunları çözdük ama yeni vakalar eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyoruz. Farklı bakış açıları var.

ERDOĞAN: "Türkiye'de yargı bağımsızdır. Benim yargının vereceği karara ilişkin bir şey söylemem mümkün değil."

Soru: Mültecilere yardım konusunda neler konuşuldu?

MERKEL: Türkiye'ye AB'nin yasa dışı göç konusunda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart! Mülteciler konusunda söz konusu yardım için bir ödeme kararı çıktı. 4.5 milyarı ödendi. Kalan yardım konusunda da gerekli adım atılacak.

ERDOĞAN: Yunanistan'ın yaptığı gibi biz mültecileri öteleyemeyiz. Bu insanlara ev sahipliği yapıyoruz, buna devam edeceğiz. Şu ana kadar 60 bin briket evi bitirdik hedefimiz bunu 100 bine çıkarmak.

Soru: Her iki lidere soruyorum Sayın Erdoğan ve Sayın Merkel ile çalışmak nasıldı?

MERKEL: Türkiye'de standartların yükseldiğini görebiliyorum. Türkiye NATO üyesi olarak çok önemli bir partner. Ben bireysel haklar ve özgürlükler konusunda eleştirdim. Farklı görüş açılarımız oldu.

ERDOĞAN: