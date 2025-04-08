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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Veda' oyunu seyirciyle buluşuyor

        'Veda' oyunu seyirciyle buluşuyor

        Ayşe Kulin'in aynı adlı romanından uyarlanan, Tiyatrokare yapımı 'Veda' oyunu 13 Nisan'da Trump Sahne ve 18 Mayıs'ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 00:05 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:06
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        'Veda' oyunu seyirciyle buluşuyor
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        Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından uyarlanan, Tiyatrokare'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı,Nedim Saban imzalı 'Veda' tiyatro severlerle buluşuyor. Nevra Serezli’nin deli saraylı kompozisyonuyla hafızalara kazınacak oyun, 13 Nisan’da Trump Sahne ve 18 Mayıs’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.

        'Her veda bir başlangıçtır' diyerek yola çıkılan “Veda”, sancılı bir tarihsel döngü hikayesi, umut dolu bir insanlık öyküsü. Millî mücadele yıllarında İstanbul'daki bir konakta yaşanan acı, tatlı olayları anlatan “Veda”, gerçek hayatta yaşanmış olaylar üzerine kurulu. “Veda”da Nevra Serezli, renkli bir deli saraylı kompozisyonu ile öne çıkıyor. Aziz Sarvan'ın Kulin'in Osmanlının son maliye nazırı olan dedesini, Leyla Feray'ın bir yasak aşkın kahramanını, Fatih Gülnar'ın Cumhuriyet aydınını canlandırdığı oyunda diğer rollerde Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu yer alıyor. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #tiyatrokare
        #Ayşe Kulin
        #Nedim Saban
        #Veda
        #OYUN
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