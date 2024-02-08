ACUN ILICALI NAGİHAN HAKKINDA KARARINI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı yeni bölümde Nagihan ile ilgili kararını şu şekilde açıkladı:

"Nagihan bir şeyin bir limiti vardır, sinirlenmenin de limiti vardır. Sen 5-6 tane olayın tam içindesin. Seninle ilgili benim kanaatim dün gerçekleşti. Birincisi oyuna çıkmak istemedin, protesto ettin. Karşı takımdan Hakan'la çok üzücü bir olay yaşadın biz yayınlayamadık. Sen bugün Aleyna öbür gün Sercan. Herkesle kavgan var. Birinizin sözlü birinizin fiziksel mobingi oldu.

Aleyna'ya fiziksel müdahalede bulunuyorsun ve kız ağlayarak konseyi terk ediyor ve sen Nefise'yle gülüyorsun. Senin 15 oylama geçti adın yazılmadı. Buna rağmen yazılacak komplo teorisiyle herkese saldırıyorsun. Sen şuanda net bir şekilde huzur bozuyorsun. Devamlı büyük büyük olayların ortasında sen varsın. Şuanda ben sana kararımızı açıklıyorum. Sana iki seçenek veriyorum.

Bütün konseyde bütün yarışmacılardan, yapım ekibinden özür dileyeceksin. Bizim için şuanda Nagihan'ı kaybetme konusu masada. Sen zor durumlarda sinirlerine hakim olamıyorsun ve biz senin agresifliklerini çekmek zorunda değiliz.

SURVIVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENECEK Mİ?

İkinci alternatifte şu, çok güzel birliktelikler yaşadık, bunu hiç bozmadan buradan ayrılabilirsin. Bir kez daha birine bu hareketleri yapacaksan bizim için Nagihan'ın Survivor macerası sona ermiş demektir. Ben Survivor'a karşı kendimi sorumlu hissediyorum."

Nagihan ise Acun Ilıcalı'nın teklifine karşı "Acun Bey bir emek var, benim egom hiç bir zaman emekten daha üstün değil. Öyle bir insan a değilim. Burayı da gerçekten seviyorum ama birazda beni anlamanızı istiyorum. Hiç kimse burada masum değil. Hiç önemli değil ben özrümü dilerim. Bundan sonra agresiflik yapmayacağım" diyerek özür dilemek istediğini ve yarışmada kalmak istediğini söyledi.

Nagihan'ın herkesten özür dilemesinin üzerine Nagihan ve Nefise adaya geri döndü.

Çıkan karara göre Nagihan 5 ödülden yaralanamayacak, Nefise ise 2 ödülden yaralanamayacak.