Eleme düellosu! Survivor kim elendi, kim gitti?
Survivor All Star'da eleme heyecanı yarışıyor. 6 aday arasında biri bugün yarışmaya veda edecek. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada elenen ismin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 8 Şubat Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti? İşte 8 Şubat Perşembe günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Eleme düellosu gergin anlara sahne olurken elenen isim hakkında araştırmalar gecenin sonunda hız kazanacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Şubat Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor All Star yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.
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ACUN ILICALI'NIN ÖFKESİ DAMGA VURMUŞTU
Tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın, konseyde öfkelenmesi ve "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" ve "Ne istiyorsunuz, söyleyin bana" diye bağırması dikkat çekti. Çileden çıkan Acun Ilıcalı'nın, oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu. Konseyde yaşananlar ve ünlü televizyoncunun neden bu denli çileden çıktığı merak konusu oldu.
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ACUN ILICALI NAGİHAN HAKKINDA KARARINI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı yeni bölümde Nagihan ile ilgili kararını şu şekilde açıkladı:
"Nagihan bir şeyin bir limiti vardır, sinirlenmenin de limiti vardır. Sen 5-6 tane olayın tam içindesin. Seninle ilgili benim kanaatim dün gerçekleşti. Birincisi oyuna çıkmak istemedin, protesto ettin. Karşı takımdan Hakan'la çok üzücü bir olay yaşadın biz yayınlayamadık. Sen bugün Aleyna öbür gün Sercan. Herkesle kavgan var. Birinizin sözlü birinizin fiziksel mobingi oldu.
Aleyna'ya fiziksel müdahalede bulunuyorsun ve kız ağlayarak konseyi terk ediyor ve sen Nefise'yle gülüyorsun. Senin 15 oylama geçti adın yazılmadı. Buna rağmen yazılacak komplo teorisiyle herkese saldırıyorsun. Sen şuanda net bir şekilde huzur bozuyorsun. Devamlı büyük büyük olayların ortasında sen varsın. Şuanda ben sana kararımızı açıklıyorum. Sana iki seçenek veriyorum.
Bütün konseyde bütün yarışmacılardan, yapım ekibinden özür dileyeceksin. Bizim için şuanda Nagihan'ı kaybetme konusu masada. Sen zor durumlarda sinirlerine hakim olamıyorsun ve biz senin agresifliklerini çekmek zorunda değiliz.
SURVIVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENECEK Mİ?
İkinci alternatifte şu, çok güzel birliktelikler yaşadık, bunu hiç bozmadan buradan ayrılabilirsin. Bir kez daha birine bu hareketleri yapacaksan bizim için Nagihan'ın Survivor macerası sona ermiş demektir. Ben Survivor'a karşı kendimi sorumlu hissediyorum."
Nagihan ise Acun Ilıcalı'nın teklifine karşı "Acun Bey bir emek var, benim egom hiç bir zaman emekten daha üstün değil. Öyle bir insan a değilim. Burayı da gerçekten seviyorum ama birazda beni anlamanızı istiyorum. Hiç kimse burada masum değil. Hiç önemli değil ben özrümü dilerim. Bundan sonra agresiflik yapmayacağım" diyerek özür dilemek istediğini ve yarışmada kalmak istediğini söyledi.
Nagihan'ın herkesten özür dilemesinin üzerine Nagihan ve Nefise adaya geri döndü.
Çıkan karara göre Nagihan 5 ödülden yaralanamayacak, Nefise ise 2 ödülden yaralanamayacak.
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SURVIVOR'DA MUSTAFA KEMAL'E NE OLDU?
Survivor'ın 26. bölümündeki ada konseyinde Mustafa Kemal ve Merve'nin arasındaki gerginlik Yunus Emre'nin araya girmesiyle büyüdü. Tartışmanın ardından Survivor tarihinde bir ilk yaşandı ve konseye 15 dakika ara verilirken görüntüler yayınlanmadı. Ödül oyununda Mustafa Kemal adaya döndü ve şu açıklamaları yaptı:
"Zor şartlardayız, Survivor'da bazen beklenmedik tepkiler verebiliyoruz. Ben de sonrasında biraz fevri davrandığımı fark ettim, hatamı anladım. Şimdi buradayım, takımıma katkı sağlamaya devam edicem. Yolumuza kimseyi üzmeden, kırmadan devam edicez."