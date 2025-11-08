MasterChef'te veda gecesi! 8 Kasım Cumartesi MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef'te heyecan veda gecesi ile sürüyor. Bir yarışmacı MasterChef'in yeni bölümünde son yemeğini yapacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, eleme gecesinde yarışmacılardan, şevketibostandan yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. İki etaplı finalin ardından en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'te elenerek hayalleri sona erecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti?" İşte 8 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Haftaya boyunca MasterChef hayallerine devam edebilmek için, hem takım oyunu hem de bireysel olarak kıyasıya bir mücadeleye giren yarışmacılar, eleme gecesinde en iyi tabağı yapabilmek için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, gecenin sonunda en az başarılı tabağı yapan bir yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Gizem
Çağlar
Muratcan
Sümeyye
Furkan
Onur
Sezer
