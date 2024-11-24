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        Haberler Bilgi Yaşam Vazgeçilmez alışkanlık! Yemekten hemen sonra çay tüketmeli miyiz?

        Yemeğin hemen ardından çay içmek faydalı mı, zararlı mı?

        Yıllardır ülkemizdeki en büyük alışkanlıklardan biri tabii ki yemekten hemen sonra çay içmektir. Özellikle doyurucu bir akşam yemeğinin hemen ardından çay tüketme isteği çoğu insan için vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Peki, sağlık açısından doğru bir alışkanlık mı? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:30
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        Yemekten hemen sonra çay içmek zararlı mı?
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        Sabah, öğle, akşam ve gece yatmadan önce kısaca günün her anında sürekli çay tüketebiliriz. Çay içme alışkanlığı bazı insanlar için sudan bile daha fazladır. Yemeklerden sonra içilen çayların sağlığınız üzerindeki etkilerini hiç düşündünüz mü?

        YEMEKLERDEN SONRA ÇAY TÜKETMENİN ZARARLARI

        DEMİR EMİLİMİ

        Yemeklerden hemen sonra çay içmek, çayın içeriğindeki tanenler nedeniyle demir emilimini engelleyebilir. Özellikle bitkisel kaynaklı demirin emilimini azaltır. Demir eksikliği anemisi riski taşıyan kişiler, çayı yemeklerden en az bir saat sonra tüketmelidir.

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        MİDE RAHATSIZLIKLARI

        Çay, genellikle kahve kadar asidik değildir, ancak bazı kişilerde benzer mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Özellikle siyah çayın asiditesi, mideyi rahatsız edebilir.

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        UYKU BOZUKLUĞU

        Yemeklerden sonra çay içmek için ideal zamanı belirlemek, hem keyfinizden ödün vermeden hem de sağlığınızı koruyarak bu içeceklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. İşte çay tüketmek için en uygun zaman aralıkları:

        - YEMEKTEN EN AZ 1 SAAT SONRA

        Çayın içeriğindeki tanenlerin demir emilimini olumsuz etkilemesini önlemek için çayı yemeklerden en az bir saat sonra içmek idealdir. Bu şekilde, sindirim süreci tamamlanır ve besinlerin emilimi maksimum düzeye ulaşır.

        - ARA ÖĞÜNLERDE

        Çayı ara öğünlerde, yani ana öğünlerin arasında tüketmek, hem sindirim sürecini olumsuz etkilemez hem de enerji seviyenizi dengelemeye yardımcı olur. Öğleden sonra veya akşamüstü çayı, günün geri kalanında zinde kalmanızı sağlar.

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        ÇAYDA BULUNAN TANEN BİRÇOK YAN ETKİYE SEBEP OLUR

        - Tanen, demir , çinko ve kalsiyum dahil olmak üzere birçok mineralin emilimini engeller (emilimi yavaşlatır). Sonuç olarak, bu minerallerin eksikliği olabilir ve bu da sayısız sağlık komplikasyonunu tetikleyebilir.

        - Bazı kişilerde tanen kabızlığa da neden olabilir .

        - Mineral eksikliğini çeken kişilerin yemeklerden hemen sonra çay içmekten kaçınmaları gerekir.

        ÇAYDAKİ KAFEİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

        - Kafein tüketiminin artmasının uykusuzluğa yol açabileceği bilinen bir gerçektir .

        - Mide ülseri olan kişiler için kafein zararlı olabilir çünkü rahatsızlığı daha da kötüleştirdiği bilinmektedir.

        - Ayrıca kan basıncında ve kalp atış hızında da artışa neden olabilir.

        ÇAY YERİNE İÇEBİLECEĞİNİZ ALTERNATİF İÇECEKLER

        SICAK SU

        Yemekten sonra sıcak su içmek, sindirimi kolaylaştırabilir ve mideyi rahatlatabilir. Limon dilimi ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz.

        BİTKİ ÇAYLARI

        Nane, papatya veya zencefil çayı gibi bitki çayları, sindirimi destekleyebilir ve demir emilimini olumsuz etkilemez. Ayrıca, bu çaylar stres azaltıcı ve rahatlatıcı etkiler sunar.

        KAFEİNSİZ KAHVE

        Eğer kahve keyfinden vazgeçmek istemiyorsanız, kafeinsiz kahve iyi bir alternatif olabilir. Bu sayede kafeinin olumsuz etkilerinden kaçınabilirsiniz.

        Kaynak: lokmanhekim/lybrate

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