Kahve damak tadınıza uymuyor mu? O halde sağlığa yararlı olan bu 8 çayı deneyebilirsiniz!
Kahve; metabolizmayı hızlandırabilir, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir, kalp sağlığını iyileştirebilir ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Ancak acı tadından dolayı kahve, bazı insanların damak tadına hitap etmeyebilir. Peki, birçok yararı olan kahve yerine tüketilebilecek sağlıklı alternatifler var mı? İşte, kahve yerine tercih edebilecek sağlığa yararlı 8 çay ve tarifi!
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Kahve enerji artırıcı ve uyarıcı özellikleriyle bilinen bir içecekken bitki çayları ise genellikle daha hafif ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkiler sunar. Ancak ikisinin de sağlığa ortak olarak sağladıkları yararlar vardır. Bu yüzden kahve tüketmeyi sevmeyenler kahve yerine bitki çaylarına yönelerek de bu faydalardan yararlanabilir. Haberimizde bazı araştırmalara dayanan ve sağlığa yararlı çayları sizin için derledik. İşte, tüketebileceğiniz bazı çaylar ve tarifleri...
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1. YEŞİL ÇAY
Sağlık ve Tıpta Alternatif Tedaviler dergisinde 2023 yılında yapılan meta analiz ve Güncel Farmasötik Tasarım dergisinde 2023 yılında yapılan araştırmaya göre yeşil çayın faydaları arasında kilo kaybına yardımcı olmak, beyin fonksiyonlarını ve kalp sağlığını desteklemek gibi yararlar bulunuyor. İşte, tarifi...
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YEŞİL ÇAY TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 çay kaşığı yeşil çay yaprağı
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın ve 1-2 dakika soğumaya bırakın (yeşil çay için ideal su sıcaklığı yaklaşık 80 derece santigrattır). Suyu bir fincana dökün ve yeşil çay yapraklarını ekleyin.
2-3 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek yaprakları çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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2. NANE ÇAYI
Fitoterapi Araştırması dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre nane çayı, antispazmodik özellikleri sayesinde kas spazmlarını ve mide rahatsızlığını gidermeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte kafein içermeyen bir çay olması kafein alımını azaltmak isteyenler için iyi bir alternatiftir. İşte, yapılışı...
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NANE ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı taze nane yaprağı veya 1 tatlı kaşığı kuru nane
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve nane yapraklarını ekleyin.
5-10 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek yaprakları çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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3. ROOIBOS ÇAYI
Güney Afrika bölgesinden gelen ve kafeinsiz çaylardan biri olan rooibos çayı, Gıdaların Fonksiyonları dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmaya göre, kanser ve kalp hastalığı riskini azaltan antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca, Klinik Beslenme dergisinde 2023 yılında yayınlanmış araştırmaya göre stresi azaltmaya yardımcı olur ve dinlendirici uykuyu teşvik eder. İşte, tarifi...
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ROOIBOS ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 çay kaşığı rooibos çayı
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve rooibos çayı ekleyin.
5-7 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek yaprakları çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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4. PAPATYA ÇAYI
Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre papatya çayı, kaygıyı azaltmaya yarayan bir antioksidan olan apigenin içeriği sayesinde daha iyi uyku almayı sağlayabiliyor. İşte, yapılışı...
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PAPATYA ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeği
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve papatya çiçeklerini ekleyin.
5-10 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek çiçekleri çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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5. SİYAH ÇAY
Moleküller dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmaya göre geçtiği prosedürler sayesinde siyah çayın, potansiyel olarak kolesterol seviyelerini düşürmeye, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan güçlü antioksidanları içerdiği düşünülüyor. İşte, yüksek kafein içeren bu çayın yapımı!
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Malzemeler:
1 su bardağı su
1 çay kaşığı siyah çay yaprağı
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve siyah çay yapraklarını ekleyin.
3-5 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek yaprakları çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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6. HİBİSKUS ÇAYI
Gıda Kimyası dergisinde 2014’te yayınlanan araştırmaya göre C vitamini gibi antioksidanlar içeren hibiskus çayı, iltihaplanmayı etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, kan basıncını düşürmeye de katkıda bulunabilir. İşte, tarifi...
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HİBİSKUS ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı kuru hibiskus çiçeği
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve hibiskus çiçeklerini ekleyin.
5-10 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek çiçekleri çıkarın ve çayı sıcak veya soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun!
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7. ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adlı bitki besin maddesinin yanı sıra kuersetin ve zingeron gibi bileşikler açısından da zengindir. Bu bileşikler, soğuk algınlığından romatizmaya kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. İşte, zencefil çayının yapılışı...
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ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1-2 dilim taze zencefil kökü (yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda, ince dilimlenmiş)
1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
1 dilim limon (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Suyu bir cezvede veya küçük bir tencerede kaynatın. Kaynayan suya ince dilimlenmiş taze zencefil dilimlerini ekleyin.
Ocağın altını kısın ve zencefili yaklaşık 10 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Ocağı kapatın ve zencefil çayını birkaç dakika dinlenmeye bırakın.
Çayı süzerek fincana dökün. İsteğe bağlı olarak, bal ve limon dilimi ekleyerek tatlandırın. Çayı sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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8. KARAHİNDİBA ÇAYI
Moleküller dergisinde 2023 yılında yayınlanan araştırmaya göre karahindiba çayı, toksinlerin atılmasına yardımcı olan idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra karaciğer sağlığını desteklemeye, sindirimi uyarmaya yardımcı olan vitamin ve minerallerle doludur. İşte, tarifi...
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KARAHİNDİBA ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı kuru karahindiba kökü
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve karahindiba köklerini ekleyin.
5-10 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek kökleri çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
Kaynak: Health, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Functional Foods, Clinical Nutrition Espen, Alternative Therapies In Health And Medicine, Current Pharmaceutical Design, Molecules, Phytotherapy Research