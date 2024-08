KARAHİNDİBA ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı kuru karahindiba kökü

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir fincana dökün ve karahindiba köklerini ekleyin.

5-10 dakika demlemeye bırakın. Çayı süzerek kökleri çıkarın ve çayı sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

