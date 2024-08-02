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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli - 2 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:31
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        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

        HATAY °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, güney ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 33°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Az bulutlu

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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