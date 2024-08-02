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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 38° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık REKLAM İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu HATAY °C, 34°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, güney ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık REKLAM BOLU °C, 31°C Az bulutlu DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MALATYA °C, 35°C Az bulutlu VAN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık