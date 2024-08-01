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        Trabzonspor: 1 - Ruzomberok: 0 | MAÇ SONUCU

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Bordo-Mavili ekibin golünü 65. dakikada yeni transfer Denis Draguş attı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:27
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        Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı ve toplamda 3-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

        Bordo-Mavili ekibin golünü 65. dakikada yeni transfer Denis Draguş attı.

        Bordo-mavililer, Slovakya'da oynanan ilk maçı Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

        Temsilcimiz 3. Eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak.

        Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

        23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

        28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

        36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.

        İlk yarı golsüz sona erdi.

        54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

        63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

        65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

        72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.

        90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.

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