Anne karnında şaşırtan keşif: Minik gurmeler önce lahana sonra havuç denediler, tepkileri görenleri gülümsetti!

Bebeklerin doğmadan önce tatları ayırt edebildiği ortaya çıktı! Yapılan araştırma, miniklerin lahana ve havuç gibi sebzelerin tatlarına nasıl tepki verdiğini gözler önüne serdi. Bu buluş, anne adaylarının beslenme tercihlerini yeniden değerlendirmesine neden olabilir. İşte araştırmanın detayları!