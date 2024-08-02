Ankara'da tarihi takas operasyonu: Yankıları sürüyor

REKLAM advertisement1

Dün akşam saatlerine doğru Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki tarihi takas operasyonu Ankara'da gerçekleşti. Açıklamaya göre 26 kişiyi içeren değiş tokuş, Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük takas oldu.

ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi Haberi Görüntüle

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür Haberi Görüntüle

REKLAM

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

BIDEN ÜLKESİNE DÖNENLERİ KARŞILADI ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla ABD'ye dönen kişileri havalimanında karşıladı.

Biden, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Rusya'da tutuklu bulunan Amerika vatandaşlarının ülkelerine geri dönüş yolculuğundan görüntü paylaşmıştı.

PUTİN ÜLKESİNE DÖNENLERİ KARŞILADI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MİT yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı. Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

TARİHİ TAKAS DÜNYA BASININDA New York Times (NYT) gazetesi, MİT'in tutuklu takası operasyonunu "Rusya kapsamlı tutuklu takasında Evan Gershkovich'i serbest bıraktı" başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri ve diğerlerinin Rusya ile Batı arasında "on yıllardır gerçekleşen en geniş kapsamlı takasla" Türkiye'de serbest bırakıldığı bildirildi. REKLAM Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Moskova'nın ilk kez "önde gelen muhalifleri" serbest bıraktığı belirtilen haberde, "Anlaşmanın kapsamının Sovyet sonrası dönemde çok az örneği var." ifadesine yer verildi. Washington Post (WP) gazetesi de Gershkovich'in serbest bırakılmasını ön plana taşıdığı başlığında takas operasyonu "dönüm noktası" olarak nitelendirildi. Haberde 7 ülkenin "Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana yapılan en büyük tutuklu takasında en az iki düzine kişiyi değiş tokuş" ettiği kaydedildi. Takasın "tarihteki en karmaşık takaslardan biri" olduğu vurgulanan haberde, bunun ABD-Rusya ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar kötü bir savaş döneminde" gerçekleştiği ifade edildi. MİT'in operasyonu iki ülke arasında yapılan önceki takaslarla kıyaslanarak, "Perşembe günkü takas çok daha karmaşıktı çünkü yedi ülkeyi kapsıyordu." denildi.

WSJ MUHABİRİ EVAN GERSHKOVICH SERBEST Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise takas operasyonunu "WSJ muhabiri Evan Gershkovich serbest bırakıldı" başlığıyla duyurdu. "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük Doğu-Batı tutuklu takası" ifadesi kullanılan haberde, 32 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılmasının sağlandığı vurgulandı. REKLAM CNN, Gershkovich ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmasına vurgu yaptığı haberinde MİT'in yönettiği operasyonu "tarihi tutuklu takası" olarak nitelendirdi. Associated Press'in haberinde ise MİT'in yürüttüğü operasyon, "Sovyet sonrası tarihin en büyük tutuklu takası" olarak duyurularak, bunun Washington-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş'tan sonra "en düşük noktada" olduğu bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekildi. Haberde, "kapsamı şaşırtıcı" olarak nitelendirilen takasın "yıllar süren gizli görüşmelerin" ardından uygulandığı ifade edildi. İngiltere'de The Times gazetesi, takas operasyonunun Türkiye'nin başkentinde yapıldığını belirterek, "Takas, geçmişteki takaslarda kilit rol oynayan bir ülkenin başkenti olan Ankara'da gerçekleşti." ifadesine yer verdi. Haberde, Türkiye'nin 2022'de de Washington ile Moskova arasında tutuklu takası gerçekleştirdiği hatırlatılarak, bunun ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hapiste bulunan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Rusya'da polise saldırı suçlamasıyla hapiste bulunan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed'i kapsadığı aktarıldı. REKLAM Sky News haberinde de takas operasyonunun Ankara’da gerçekleştiği vurgulanarak, bu operasyonun, "Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en büyük takas" olduğu ve "bir dizi yüksek profilli ismin serbest bırakıldığına" dikkat çekildi. BBC'nin haberinde, operasyonun "modern tarihin en büyük ve en sıra dışı tutuklu takaslarından biri olduğu" değerlendirmesine yer verildi. Haberde, "Sadece 24'e varan çok sayıdaki bireysel tahliye açısından değil, aynı zamanda ABD, Rusya, Almanya ve diğer 3 Avrupa ülkesi olmak üzere ülke sayısı açısından da sıra dışı." ifadesi kullanıldı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de Rusya'da tutuklu bulunan çok sayıda yabancı ülke vatandaşı ile Rus siyasilerin serbest bırakılmasını içeren "büyük takasın" Ankara'da gerçekleştiği kaydedildi. Fransız gazetesi Le Parisien'deki haberde, Rus ve Batılı 26 tutuklunun Ankara'da takas edildiği bildirilerek, bu takasının "Soğuk Savaş'tan bu yana en önemli takaslardan biri" olduğu vurgulandı. Haberde, takas edilenler arasında Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın isimlerinin öne çıktığı aktarıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'da da Türkiye'nin arabuluculuğu ile Rusya ile "büyük bir tutuklu takasının" yapıldığı, 7 ülkeyi kapsayan takasın Ankara'da koordine edildiği belirtildi