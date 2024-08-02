Görevler arasındaki bu ileri geri geçiş verimli değildir. Her bir görevi tamamlamak daha fazla zaman alır ve muhtemelen daha fazla hata yaparsınız.

Beynin çoklu görevde yer alan bölgeleri, dikkat ve bilişsel yürütme kontrolünde yer alan bölgelerdir. Bunlar frontoparietal kontrol ağı ile ventral ve dorsal dikkat ağlarıdır. Bu üç ağ arasındaki etkileşim, aynı anda birden fazla görevi yerine getirme yeteneğimizi tanımlar.