Mardin'de bir 'Kıskanç' klibi
'Vaypier' sahne adlı genç müzisyen Ahmet Kaya Büyükdoğu, ilk single çalışması 'Kıskanç' ile müzik dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Vaypier, yakında yayınlanacak olacak ilk single çalışmasının klibi için büyük bir tarihi öneme sahip olan Türkiye'nin en eski yerleşkelerinden Mardin'i seçti
'Vaypier' adıyla tanınan Asıl İsmi Ahmet Kaya Büyükdoğu, yakında piyasaya süreceği ilk teklisi olan 'Kıskanç' adlı şarkısı için kolları sıvadı. Vaypier, şarkısının klibinin çekimleri için tarihi öneme sahip olan, doğal ve kültürel özellikleriyle dikkat çeken ve Türkiye'nin en eski yerleşkelerinden biri olan memleketi Mardin'i seçti. Pandemi dönemini fırsata çeviren genç müzisyen, bu dönemde söz ve müziği kendisine ait 3 olan şarkıyı da repertuvarına ekledi.
''Küçüklüğümden bu yana müzikle içli dışlı bir yapım var'' diyen Vaypier, ''Müziği maddi unsurlara dayanarak değil tamamen sevdiğim ve ilgi duyduğum bir alan olduğundan dolayı müzikle uğraşmaktayım. 'Kıskanç' oldukça soft, dikkat çekici ve akılda kalıcı bir parça olmakla beraber, bu parçanın hazırlanmasında ülkemiz tarihinin en köklü illerinden biri olan Mardin yöresinin de katkısı oldukça büyük oldu. Amacım, maddiyattan önce ülkemiz coğrafyasında kalıcılığımı sürdürmektir'' açıklamasında bulundu.
Ahmet Kaya Büyükdoğu, Vaypier'ın anlamını şu şekilde açıkladı; ''Vaypier, kelime algoritması iletişimi güçlü kendinden emin anlamı taşımaktadır. Kelimenin kökeni antik yunana dayanmaktadır. Müzik sektöründe iletişim kendini anlatma ve ifade sanatı çok önemli bir yere sahip olduğundan dolayı uzun zamandır 'Vaypier' kullanıcı adımı taşımaktayım.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!