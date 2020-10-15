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İkinci el araç sektöründe faaliyet gösteren VavaCars, Türkiye'de faaliyete geçtiği 1.5 yılda 17 araç alım merkezine ulaştığını bildirdi.

Akaryakıt markası Petrol Ofisi’nin olarak, ikinci el araç sektörüne Nisan 2019’da girdiklerini kaydeden VavaCars'ın Pazarlama Direktörü Alper Karaer, yola çıkış noktalarının "Dünyanın en güvenilir araç ticareti platformu haline gelmek" olduğunu belirtti.

Karaer, "Eylül ayında web sitemizde 100 bin kullanıcı arabasının ön değerlemesini aldı. Büyüme odaklı yaklaşımımız ile yıl sonuna kadar araç alım merkezlerimizi arttırıp, müşterilerimize en iyi araç satış deneyimini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaer, 2021 yılında büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.